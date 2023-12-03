توقيف المتهم بقتل سائح ألماني وطعن آخرين في العاصمة الفرنسية باريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل اعتدى على المارة بسكين ومطرقة في باريس مساء السبت، فقتل سائحا ألمانيا طعنا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي.

وتمكنت الشرطة من توقيف الرجل، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 25 عاما، أمضى أربع سنوات في السجن بتهمة التخطيط لارتكاب جريمة عنيفة، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مضيفا أن الرجل بعد اعتقاله عبر عن قلقه من موت المسلمين، خاصة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية، وادعى أن فرنسا شريكة في ذلك.

وأكد مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.

طارد منفذ الهجوم زوجين ألمانيين بسكين، فقتل الرجل واستخدم مطرقة لإصابة اثنين آخرين.

وصرح دارمانان بأن الرجل، الذي لم يذكر اسمه، كان خرج من السجن بعد قضاء أربع سنوات في عام 2020، وكان تحت المراقبة ويخضع لعلاج نفسي، وكان يقيم مؤخرا مع والديه في منطقة إيسون جنوبي باريس.

وقع الهجوم المميت في المنطقة الـ15 بالعاصمة الفرنسية،

وقال دارمانان إن الشرطة أوقفت منفذ الهجوم، وحيدته باستخدام مسدس صاعق مرتين في بطنه، مشيدا بعناصر الشرطة لاستجابتهم السريعة، وشدد مجددا على أنه "كان من المؤكد أن يكون هناك قتلى آخرون".