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بوتين يعلن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 08.12.2023 15:46
آخر تحديث في 08.12.2023 15:52
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر حفل إحياء الذكرى 75 لتأسيس الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في موسكو. 9 نوفمبر 2022 رويترز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر حفل إحياء الذكرى 75 لتأسيس الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية في موسكو. 9 نوفمبر 2022 (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 المقررة في مارس/ آذار المقبل"، في ولاية هي الخامسة.

جاء تصريح بوتين في حديثه أمام المشاركين في حفل منح أوسمة النجمة الذهبية أقيم في مبنى الرئاسة الروسية "الكرملين" بمناسبة يوم أبطال الوطن، الجمعة.

وتحتفل روسيا بيوم "أبطال الوطن" سنويًا في 9 ديسمبر/ كانون أول، بموجب قانون صدر في 28 فبراير/ شباط 2007.

وقال بوتين إنه "سيرشح نفسه لولاية خامسة"، حسب وكالة "تاس" الروسية الرسمية.

وفي وقت سابق الجمعة، وافقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية رسميًا على إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 15 و17 مارس.

والخميس، أصدر مجلس الاتحاد الروسي قرارًا يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 17 مارس 2024.

وبموجب الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها عام 2020، يحق لبوتين (71 عامًا) أن يتولى فترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، ما يعني أنه يمكنه البقاء بمنصبه حتى عام 2036.

ورغم العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تفصلنا الآن شهرين ونصف عن الذكرى السنوية الثانية لها، فإذا سعى بوتين إلى فترة ولاية أخرى، فمن المرجح بشدة أن يفوز.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو/ أيار 2024.

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