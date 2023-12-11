بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين لتعزيز الردع النووي الروسي

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، غواصتين نوويتين جديدتين في حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك في منطقة أرخانغيلسك شمال غرب روسيا، بعد ثلاثة أيام من إعلانه الترشح لولاية أخرى لست سنوات.

وبدا أن الزيارة التي قام بها يوم الاثنين إلى سيفماش، حيث أشرف بوتين على رفع علم البحرية على الغواصتين الجديدتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك" النوويتين، تؤكد تركيزه على تعزيز القوات النووية الروسية في خضم التوترات مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه في حوض بناء السفن، تعهد بوتين بتنفيذ خطط تحديث البحرية الروسية.

الغواصة الإمبراطور ألكسندر الثالث Alexander the Third هي الغواصة السابعة التي تعمل بالطاقة الذرية من فئة بوري تدخل الخدمة. وتحمل كل منها 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات مزودا برؤوس نووية.

وكشف بوتين عن أن ثلاث غواصات أخرى من هذا النوع قيد التصنيع. وهي جزء من الردع النووي الروسي، الذي يضم أيضا صواريخ نووية تطلق من منصات أرضية وقاذفات استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية.

كراسنويارسك Krasnoyarsk هي غواصة تعمل بالطاقة النووية من نوع "ياسين". وهي مزودة بصواريخ كروز وطوربيدات، ومصممة لاصطياد غواصات العدو وقادرة أيضا على مهاجمة أهداف أرضية. وقال بوتين إنه يجري بناء خمس غواصات أخرى من طراز ياسين.