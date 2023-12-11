لندن منزعجة من لقاء رئيس وزراء اسكتلندا أردوغان ودعوته لوقف حرب غزة

أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، انزعاجه من غياب مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية خلال لقاء رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دبي، والذي تمخض عنه دعوة يوسف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثها كاميرون إلى الحكومة الاسكتلندية، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكان يوسف صرح في تدوينة له بشأن الاجتماع مع أردوغان: "تمت مناقشة الوضع الإنساني في غزة. هناك حاجة لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار. لقد قُتل العديد من الأطفال الأبرياء. هذا يجب أن يتوقف".

وذكر كاميرون في رسالته، أن البروتوكول الخاص بشأن حضور مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية في اجتماعات الوفود الاسكتلندية مع ممثلي الدول الأجنبية، قد تم انتهاكه.

وأوضح كاميرون أنه على الرغم من تواجد مسؤول في الخارجية البريطانية في دبي، إلا أن الوفد الاسكتلندي لم يبلغه بمكان اللقاء بين أردوغان ويوسف.

وشدد كاميرون في رسالته على ضرورة أن تكون اسكتلندا وبريطانيا "صوتاً واحداً في الساحة الدولية".

وأشار كاميرون أيضاً إلى أنه في حال حدوث المزيد من الانتهاكات، سيتم تقليص ترتيب اجتماعات بين ممثلي الدول الأجنبية والسلطات الأسكتلندية وسحب الدعم اللوجستي عن الأخيرة.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف في دبي، حيث عقدت القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".