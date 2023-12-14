"بارك الله فيه".. بوتين يثني على دور أردوغان في جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه سيزور تركيا في أوائل عام 2024 بينما أثنى على الرئيس رجب طيب أردوغان لجهوده في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي رده على سؤال الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، قال بوتين إن أردوغان يلعب دورًا قياديًا مهمًا فيما يتعلق بحل الوضع في غزة .

وقال "إنه أحد قادة المجتمع الدولي الذين يهتمون بهذه المأساة. إنه يفعل كل شيء لتغيير الوضع إلى الأفضل من أجل سلام دائم". وأضاف بوتين "إنه نشط للغاية في هذه القضية. بارك الله فيه".

وقال الزعيم الروسي، الذي يقيم علاقات وثيقة مع أنقرة إنه يعتزم السفر إلى تركيا للقاء أردوغان قبل نهاية العام، لكن جدوليهما لم يتوافقا، لذلك تم التخطيط للزيارة في أوائل العام المقبل.

من جانبه، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأربعاء إن موسكو لا يمكنها أن تعترف بأن الأساليب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية "مقبولة".

"منذ البداية، أداننا بشدة... الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد المدنيين الإسرائيليين... ودعونا بشكل عاجل إلى ضرورة قمع مثل هذه الأنشطة الإرهابية. ولكن، في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نعترف بأنها مقبولة".

وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي: "هذه الأساليب التي بدأت تستخدمها (إسرائيل) ضد حماس والتي عانى منها المدنيون أكثر من غيرها".