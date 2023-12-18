رئيس الوزراء المجري: أمن بلادنا مرتبط بوجود تركيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة المجرية بودابست، الاثنين: إن أمن بلاده مرتبط بوجود تركيا.

وأشار أوربان إلى رفع العلاقات التركية - المجرية إلى "مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة"، مضيفاً: "هذا هو الأقوى في الدبلوماسية من ناحية الصداقة والأخوة".

وتطرق رئيس الوزراء المجري إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مؤكداً أن تنفيذها يحمل مسؤولية كبيرة.

وذكر أوربان أن "المجريين الذين ضيّعوا القرن الماضي، يريدون الظفر بالقرن الحالي ويبحثون عن حلفاء للظفر معا".

وخاطب الرئيس أردوغان قائلاً: "طرحتم مشروعا كبيرا جدا للقرن القادم الذي سيكون قرنكم ولإيماننا بذلك عقدنا الاتفاقات معكم".

وقال أوربان إنه "لا أمن للمجر من دون وجود تركيا، لا يمكن إيقاف خطر الهجرة الذي يهدد المجر من دون تركيا".

والاثنين، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بودابست، واستقبلته رئيسة المجر كاتالين نوفاك مراسم استقبال رسمية، قبل أن يعقد مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

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