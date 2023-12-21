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11 قتيلاً بينهم المهاجم و9 جرحى في إطلاق نار وسط براغ

ديلي صباح ووكالات
براغ
نشر في 21.12.2023 20:48
الشرطة التشيكية تفرض إجراءات أمنية في موقع إطلاق نار قرب جامعة تشارلز بالعاصمة براغ، 21-12-2023 صورة: الأناضول الشرطة التشيكية تفرض إجراءات أمنية في موقع إطلاق نار قرب جامعة "تشارلز" بالعاصمة براغ، 21-12-2023 (صورة: الأناضول)

أعلنت خدمة الإنقاذ التشيكية، الخميس، مقتل 10 أشخاص إثر إطلاق نار وسط العاصمة براغ، ومنفذ الهجوم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، قوله إن "السلطات المختصة تمكنت من قتل منفذ عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص".

بدورها، قالت الشرطة التشيكية، إن "عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في إطلاق نار قرب جامعة بالعاصمة براغ".

ووقع الحادث عند كلية الآداب بجامعة "تشارلز" وسط براغ، بحسب بيان صدر عن الشرطة.

وأضاف البيان أنه تم "القضاء" على منفذ عملية إطلاق النار المشتبه به، بينما يتم حاليا إخلاء المبنى بكامله.

وحثت السلطات المحلية المواطنين على الابتعاد عن مكان الحادث والبقاء في منازلهم.

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