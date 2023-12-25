الإفراج عن خمسة طلاب بعد توقيفهم في إطار تحقيق حول هجوم محتمل في شرق فرنسا

أفرج القضاء الفرنسي عن خمسة أشخاص في إطار تحقيق حول مخطط لشن هجوم محتمل، من دون أي ملاحقات في حقهم حتى الآن على ما أفاد مصدر قضائي.

وأفرج السبت عن أربعة طلاب تراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما أوقفوا قرب نانسي الجمعة.

أما الرجل الخامس وهو طالب أيضا مولود في العام 2002 سلك درب التطرف، فأفرج عنه الأحد بعدما أوقف بسبب مخاوف من احتمال ارتكاب عمل عنيف في ستاسبورغ في شرق فرنسا.

وقال مصدر مطلع على الملف الاثنين "لا يسمح أي من العناصر الكشف عن مخطط لارتكاب عمل عنيف في هذه المرحلة".

وأوضح المصدر نفسه أن المحققين يواصلون التحقيقات.

وكان التحقيق الذي باشرته النيابة العامة الوطنية المعنية بقضايا مكافحة الإرهاب بشبهة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، يهدف إلى "التحقق من وجود مخطط إرهابي من عدمه وإي مرحلة وصل إليها وما هو هدفه أو أهدافه" على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس السبت.

وقال مصدر مطلع على الملف أيضا إن الطلاب توجهوا لزيارة ستراسبورغ ومروا بالسوق الميلادية. لكن بالنسبة لأربعة منهم لم تظهر التحقيقات حتى الان أنهم قاموا بعمليات استطلاع

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، أسفر اعتداء في سوق الميلاد في ستراسبورغ عن سقوط خمسة قتلى ونحو عشرة جرحى.

وأتت عمليات التوقيف على ذمة التحقيق هذه فيما دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة قادة الشرطة "إلى اليقظة القصوى" بمناسبة أعياد الميلاد والغطاس بسبب "المستوى المرتفع جدا للتهديد الإرهابي المتواصل".