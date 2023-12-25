القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "الحصار المروع للمدنيين" في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.12.2023 15:55
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيم قداس في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. وترأس البابا فرانسيس، الزعيم الروحي للكاثوليك، الحفل،، 25-12-2023 صورة: الأناضول بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيم قداس في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. وترأس البابا فرانسيس، الزعيم الروحي للكاثوليك، الحفل،، 25-12-2023 (صورة: الأناضول)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الاثنين، إلى "وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه من رواق كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وانتقد البابا فرنسيس "صناعة الأسلحة وأدوات الموت" التي تؤجج الحروب، في إطار نداء يوم عيد الميلاد من أجل السلام في العالم وخاصة بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال: "إننا ندعو إلى وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء، وندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين".
يتبع..

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يسعى المصدرون جاهدين لإيجاد طرق جوية وبرية وبحرية بديلة لإيصال منتجات...
مختارات