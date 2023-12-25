بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "الحصار المروع للمدنيين" في غزة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الاثنين، إلى "وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه من رواق كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وانتقد البابا فرنسيس "صناعة الأسلحة وأدوات الموت" التي تؤجج الحروب، في إطار نداء يوم عيد الميلاد من أجل السلام في العالم وخاصة بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال: "إننا ندعو إلى وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء، وندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

يتبع..