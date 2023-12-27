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كييف: روسيا نفذت هجوماً على أراضينا بـ 46 طائرة مسيرة

ديلي صباح ووكالات
كييف
نشر في 27.12.2023 12:00
ضابط شرطة أوكراني يتفقد روضة أطفال تضررت جراء قصف من طائرات مسيرة روسية في كييف، أوكرانيا، 25-11-2023 صورة: IHA ضابط شرطة أوكراني يتفقد روضة أطفال تضررت جراء قصف من طائرات مسيرة روسية في كييف، أوكرانيا، 25-11-2023 (صورة: IHA)

أعلنت كييف، الأربعاء، أن روسيا نفذت هجوماً الليلة الماضية بـ 46 طائرة مسيرة من طراز "شاهد".

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن مصدر الهجوم الروسي جاء من شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار القريبة من الحدود بين البلدين.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية رصدت الطائرات المسيرة ودمرت 32 منها.

وأشارت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إلى أن "المسيرات التي لم تتمكن الدفاعات الجوية من التصدي لها، فقد استهدفت مناطق على خط الجبهة بما فيها خرسون"، بحسب البيان.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

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