كييف: روسيا نفذت هجوماً على أراضينا بـ 46 طائرة مسيرة

أعلنت كييف، الأربعاء، أن روسيا نفذت هجوماً الليلة الماضية بـ 46 طائرة مسيرة من طراز "شاهد".

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن مصدر الهجوم الروسي جاء من شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار القريبة من الحدود بين البلدين.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية رصدت الطائرات المسيرة ودمرت 32 منها.

وأشارت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إلى أن "المسيرات التي لم تتمكن الدفاعات الجوية من التصدي لها، فقد استهدفت مناطق على خط الجبهة بما فيها خرسون"، بحسب البيان.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.