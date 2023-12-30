روسيا تشن هجوماً كبيراً على أوكرانيا خلف 30 قتيلا على الأقل وأكثر من 160 مصاباً

قتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين في ضربات روسية أمس الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ" حسب السلطات الأوكرانية.

فيما أكدت بولندا العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن صاروخا روسيا خرق مجالها الجوي صباح الجمعة متجها نحو أوكرانيا. ونددت بـ"انتهاك" مجالها الجوي، داعية روسيا إلى "الوقف الفوري لهذا النوع من العمليات".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار" مضيفا أنه "خرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي عبر منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 115.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات لوكالة فرانس برس "هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة" باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في شباط/فبراير العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".

وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر تلغرام أن الضربات استهدفت "منشآت ومبانيَ مدنية" مضيفا "نبذل ما في وسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى مزيد من الدعم والقوة لوقف هذا الإرهاب".

وقالت السفيرة الأميركية لدى كييف بريدجيت برينك عبر موقع إكس "تحتاج أوكرانيا إلى التمويل الآن لمواصلة النضال للتحرر من هذا الرعب في 2024".

وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس الجمعة على اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا صباح الجمعة يؤشر الى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الجمعة أن بلاده سترسل نحو مئتي صاروخ لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

- واقع مروع

ندّدت موفدة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أوكرانيا دينيز براون بالهجمات الأخيرة وقالت "بالنسبة إلى الشعب الأوكراني فإن هذا مثال آخر غير مقبول على الواقع المروع الذي يواجهه الذي جعل 2023 عاما آخر من المعاناة الهائلة".

كما دانت فرنسا بـ"أشد درجات الحزم استراتيجية الرعب" فيما رأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هذه الضربات تثبت أن الرئيس فلاديمير بوتين "لن يتراجع أمام شيء".

واستنكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الضربات الروسية "الجبانة".

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن "صدمته" حيال موجة الضربات الروسية الجديدة على أوكرانيا، داعيا موسكو إلى وقف هجماتها "فوراً".

ودعا تورك روسيا إلى "احترام القوانين الدولية المتعلّقة بالنزاعات".

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تلغرام "إلى الآن، قتل 30 شخصا وأصيب أكثر من 160 جراء الهجوم الهائل الذي شنّته روسيا على أراضي أوكرانيا صباحا".

من جهته، أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه أصاب كل أهدافه في عشرات من الهجمات التي شنها على أوكرانيا في الفترة من 23 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر.

وجاءت الضربات بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

في كييف حيث "تم تفعيل الدفاعات الجوية بشكل مكثف" بحسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في ساعات مبكرة الجمعة.

وفي منطقة بوديل الواقعة شمال العاصمة اندلعت النيران في مستودع مساحته قرابة 3000 متر مربع فيما انهمك رجال الإطفاء في إخماد النيران.

كما لحقت أضرار بمحطة مترو تُستخدم ملجأ من الغارات الجوية.

وقالت وزارة الصحة إن "أضرارا بالغة" لحقت بمستشفى توليد في دنيبرو، لكن المرضى والموظفين تمكنوا من الاحتماء في الوقت المناسب. كما أصيب مركز تجاري واشتعلت فيه النيران في المدينة.

- زيلينسكي في أفدييفكا

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه زار مدينة أفدييفكا الواقعة عند الجبهة الشرقية التي تواجه منذ أشهر هجمات متكررة من القوات الروسية الساعية إلى تطويقها.

وقال إن أفدييفكا "واحدة من أكثر المناطق صعوبة على جبهة القتال" وإنه "شكر شخصيا الجنود" وبحث في وضع الدفاع والحاجات الأساسية مع قائد" الوحدة.

قُتل شخص في بيلغورود في غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا، حسبما أعلن حاكم هذه المقاطعة الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية ليل الجمعة السبت.

وقال المسؤول إن الغارة أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مضيفا أن نظام إمدادات المياه في المنطقة تضرر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود.

من جهته أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك الروسية الواقعة غربي بيلغورود أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت "مسيّرة" فوق المقاطعة.

على صعيد متصل، أكد مسؤول كبير في الجيش الألماني في مقابلة نُشرت الجمعة، أنّ روسيا تكبّدت خسائر "فادحة" في الرجال والعتاد في حربها في أوكرانيا، مضيفاً أنّ جيشها سيخرج "أضعف" من النزاع.

وقال الجنرال كريستيان فرودينغ، المشرف على دعم كييف داخل الجيش الألماني، لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية، "أنتم تعلمون، وفقاً لأرقام أجهزة الاستخبارات الغربية، أنّ 300 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا بجروح خطرة، لدرجة أنّه لم يعد بإمكانهم المشاركة في الحرب".

وأكد الجنرال الذي يعدّ أيضاً أحد المستشارين الرئيسيين لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس، تقييماً لأجهزة الاستخبارات الأميركية سُرّب في 12 كانون الأول/ديسمبر، يفيد بأنّ 315 ألف عسكري روسي أصيبوا أو قُتلوا منذ بداية غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكنه رأى في الوقت نفسه أن روسيا أظهرت "قدرة على المقاومة" أكبر مما قدّرت الدول الغربية في بداية الحرب.

وقال "ربما لم نر، أو لم نرغب في أن نرى أنّهم قادرون على مواصلة الحصول على إمدادات من حلفاء" لهم.