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معارضة كبيرة لمقترح تجريم مناهضة الصهيونية في فرنسا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.01.2024 17:57
أفراد إنفاذ القانون في الشارع حيث كانت تقع مكاتب شارلي إيبدو السابقة في حفل إحياء الذكرى التاسعة للهجوم على المجلة الساخرة. باريس، في 7 يناير 2024 الفرنسية أفراد إنفاذ القانون في الشارع حيث كانت تقع مكاتب شارلي إيبدو السابقة في حفل إحياء الذكرى التاسعة للهجوم على المجلة الساخرة. باريس، في 7 يناير 2024 (الفرنسية)

جمعت حملة أطلقها "تجمع المحامين من أجل احترام التزامات فرنسا الدولية" (CJRF) أكثر من 44 ألف توقيع ضد مشروع قانون يجرم مناهضة الصهيونية.

ومشروع القانون المذكور اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من الجمهوريين، بحيث يجرّم ويدين كل أشكال التعبير عن إنكار وجود إسرائيل، أو يهين بأي شكل إسرائيل ويثير الكراهية ضدها.

وأفاد مراسل الأناضول، الاثنين، أن مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ من شأنه أن يعيق التعبير عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار القانون الدولي.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالحريات الأساسية، وفقا لما جاء في العريضة.

وأشار إلى أن الحملة التي انطلقت منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جمعت 44 ألفا و405 توقيعات ردا على مشروع القانون.

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