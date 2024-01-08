معارضة كبيرة لمقترح تجريم مناهضة الصهيونية في فرنسا

جمعت حملة أطلقها "تجمع المحامين من أجل احترام التزامات فرنسا الدولية" (CJRF) أكثر من 44 ألف توقيع ضد مشروع قانون يجرم مناهضة الصهيونية.

ومشروع القانون المذكور اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من الجمهوريين، بحيث يجرّم ويدين كل أشكال التعبير عن إنكار وجود إسرائيل، أو يهين بأي شكل إسرائيل ويثير الكراهية ضدها.

وأفاد مراسل الأناضول، الاثنين، أن مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ من شأنه أن يعيق التعبير عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار القانون الدولي.

وأضاف أن مشروع القانون يشكل مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالحريات الأساسية، وفقا لما جاء في العريضة.

وأشار إلى أن الحملة التي انطلقت منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جمعت 44 ألفا و405 توقيعات ردا على مشروع القانون.