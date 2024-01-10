الأحوال الجوية السيئة تتسبب في فقدان عدد من المهاجرين على سواحل اليونان

أنقذت قوات خفر السواحل اليونانية 30 مهاجرا يوم الأربعاء، بعد اصطدام قاربهم بالصخور بسبب الرياح العاتية قرب جزيرة ليسبوس، فيما توفي 2، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقع الحادث بالقرب من منتجع تيرمي، شرقي الجزيرة، المواجه للساحل التركي القريب.

وقالت السلطات إن عملية بحث بدأت عن آخرين يعتقد أنهم كانوا على متن القارب، لكن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى اليابسة لم يعلن بعد.

تسببت الرياح القوية في تعطيل حركة العبارات في أنحاء كثيرة من اليونان يوم الأربعاء.

أوضحت السلطات أنه تم العثور على العديد ممن جرى إنقاذهم في منطقة نائية على أرض قريبة من موقع الحادث، ويبدو أنهم كانوا يحاولون شق طريقهم بأنفسهم إلى أقرب بلدة.

كما تم إطلاق عملية بحث في البحر، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مفقودون آخرين أم لا.

ولا تزال ليسبوس نقطة عبور للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم الدوريات الصارمة التي يقوم بها خفر السواحل اليوناني ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).