القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

وزير الدفاع اليوناني يثني على ما حققته تركيا من تقدم في صناعة الطيران

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.01.2024 10:25
وضع اللمسات الأخيرة على مسيرة بيرقدار-2 أرشيفية وضع اللمسات الأخيرة على مسيرة بيرقدار-2 (أرشيفية)

أشار وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس إلى تقدم تركيا الكبير مقارنة ببلاده في مجال صناعة الطيران الحربي.

وقال ديندياس في تصريحات لصحيفة كاثيميريني اليونانية الأحد: "أين كنا وتركيا عام 1980؟ وانظروا أين نحن وتركيا اليوم في عام 2024".

وأشار إلى أن تركيا حققت قفزات، بينما خطت اليونان خطوات إلى الوراء، مضيفًا: "هذا أمر غير مقبول".

وذكر أن صناعة الطيران وصناعة الدفاع في اليونان تواجهان مشاكل كبيرة.

أردف وزير الدفاع اليوناني: "ماذا لدينا حتى الآن؟ لا يوجد إنتاج محلي أو يكاد يكون منعدما".

وشدد على أن هذا الوضع غير مقبول في ظل الأموال الكبيرة التي أنفقت لتلبية احتياجات القوات المسلحة لبلاده.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ندد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، بالخطط المزعومة لأعضاء...
مختارات