المعارضة الفرنسية ترد على تصريحات وزير الخارجية بنشر صور لضحايا في غزة

ردا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه "لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية" وأن هذا الاتهام "يتجاوز عتبة أخلاقية"،

نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة "إكس" صورا لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ملفوفين بالأكفان.

ونشر النائب توماس بورتس من حزب "فرنسا الأبية" صورا لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان معلقا عليها :" صباح معتاد في غزة".

وذكر أن فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ورد بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية: "نعم، هذه إبادة جماعية".

أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية وقالت: "قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق".