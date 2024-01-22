ألمانيا تطالب بهدنة إنسانية "عاجلة" في غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يناقش التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.

واعتبرت الوزيرة الألمانية أن "الهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية للتخفيف من حدة الوضع في غزة، وتقليل المعاناة الهائلة للأطفال بشكل خاص، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وفي سياق متصل، قالت بيربوك إنه لا يمكن لإسرائيل "العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة"، مؤكدة على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.