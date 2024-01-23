مطالبات عربية في بروكسل بضرورة وقف إطلاق النار في غزة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، مطالبات عربية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيانات لوزارات الخارجية في كل من مصر والسعودية والأردن، وسط استمرار الحرب إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد البيان المصري، بأن وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عقدوا اجتماعاً في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأضاف: "دار خلال الاجتماع حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة".

ودعا شكري في كلمته بالاجتماع، "دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني" وفق البيان.

وشدد على أن "أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة".

في سياق متصل، أفادت الخارجية السعودية، في بيان، بأن الاجتماع شهد "تبادل الآراء حول المستجدات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، وضرورة العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار، والتعامل مع آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع".

فيما أكد وزير خارجية الأردن، في الاجتماع ذاته "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقبيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك، وفق تصريحات صحفية.

وقالت بيربوك إنه لا يمكن لإسرائيل "العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة"، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وفي سياق متصل، طالبت فرنسا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بفرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن ونظيره الأيرلندي مايكل مارتن إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأدلى سيجورن بتصريحات صحفية، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يتناولون فيه حل الدولتين في الشرق الأوسط.