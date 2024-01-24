السويد: سنستمر في التعاون الوثيق مع تركيا في محاربة الإرهاب

أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن بلاده ستستمر في محاربة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، تعقيباً على مصادقة البرلمان التركي على مشروع القانون المتعلق بانضمام السويد إلى الناتو.

وأعرب بيلستروم عن شكره للبرلمان التركي، مضيفاً: "من الآن فصاعدا، سنتعاون بشكل وثيق مع تركيا في حلف الناتو".

وفي رده على سؤال، لوكالة الأناضول، عن "ما الذي ستضيفه عضوية السويد في الناتو للعلاقات مع تركيا؟"، أجاب بيلستروم: "بطبيعة الحال، فإن موافقة البرلمان التركي جعل من الاتفاقيات التي أبرمناها سابقا ذات قيمة".

وأشار وزير الخارجية السويدي إلى أن بلاده أبرمت مذكرة ثلاثة مع تركيا وفنلندا تقضي بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وجاء في المذكرة أن السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمي "بي واي دي/ واي بي جي" و"غولن".

وتتعهد فنلندا والسويد بمنع أنشطة "بي كي كي" وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها.

والثلاثاء، صادق البرلمان، على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".