في خضم الحرب.. كشف عملية فساد بقيمة 40 مليون دولار في الجيش الأوكراني

كشفت السلطات الأوكرانية عن عملية فساد تورط فيها موظفون في شركة تصنيع أسلحة محلية ومسؤولون في وزارة الدفاع لاختلاس ما يقرب من 40 مليون دولار.

أفاد جهاز الأمن الأوكراني، السبت، أن هذا المبلغ كان مخصصا لشراء 100 ألف قذيفة هاون للحرب مع روسيا .

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه وجه اتهامات لخمسة أشخاص، وتم اعتقال شخص واحد أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية. وإذا ثبتت إدانتهم، فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.

ويأتي التحقيق في الوقت الذي تحاول فيه كييف قمع الفساد في محاولة لتسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ويطالب مسؤولون من الكتلتين بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لمكافحة الفساد قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إليهم.

تم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أساس برنامج لمكافحة الفساد عام 2019، قبل وقت طويل من الاجتياح الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقد صور كل من الرئيس ومساعديه عمليات الإقالة الأخيرة لكبار المسؤولين، ولا سيما إيفان باكانوف، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، في يوليو 2022، كدليل على جهودهم للقضاء على الفساد.

ويقول مسؤولو الأمن إن التحقيق الحالي يعود إلى أغسطس 2022، عندما وقع المسؤولون عقدًا لشراء قذائف مدفعية بقيمة 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) مع شركة الأسلحة لفيف أرسنال.

وبعد إتمام عملية الدفع، كان من المفترض أن يقوم موظفو الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في الخارج، ستقوم بعد ذلك بتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، قال المحققون إن البضائع لم يتم تسليمها مطلقًا، وتم إرسال الأموال بدلاً من ذلك إلى حسابات مختلفة في أوكرانيا والبلقان.

ويقول المدعي العام الأوكراني إن الأموال تمت مصادرتها منذ ذلك الحين وستتم إعادتها إلى ميزانية الدفاع في البلاد.