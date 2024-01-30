وزيرة الخارجية البلغارية: تركيا حليفة استراتيجية في "الناتو" وليست جارة فقط

أكدت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، الثلاثاء، أن "تركيا ليست بلد جار وحسب بل شريك وحليف استراتيجي" لبلادها داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت غابرييل، في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي هاكان فيدان بالعاصمة صوفيا، أولى محطات الأخير في جولته إلى البلقان، أن بلغاريا تتشارك مع تركيا مسؤوليات لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقتي البحر الأسود، وجنوب شرقي أوروبا.

وأشارت إلى وجود "حوار قائم على حسن الجوار، والتعاون والمصالح المشتركة" بين البلدين الجارين.

وحول زيارة فيدان إلى صوفيا، قالت الوزيرة البلغارية إنها خطوة سيعقبها تشكيل مجموعة عمل للتعاون الثنائي في مجالي الطاقة والمناخ.

وأكدت غابرييل أن بلغاريا كانت ولا زالت تواصل دعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، قالت غابرييل إن بلغاريا تشيد بمصادقة تركيا على انضمام السويد لـ "الناتو"، مشيرة إلى أهمية التعاون مع تركيا في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ومساء الاثنين توجه فيدان إلى بلغاريا في إطار جولة في دول البلقان تشمل رومانيا أيضاً.