أول عارضة أزياء محجبة تصل إسطنبول

وصلت إلى مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، الأمريكية من أصل صومالي، "حليمة عدن"، أول عارضة أزياء محجبة.

وكان في استقبال "حليمة" (20 عاما) بمطار أتاتورك الدولي، عدد من المعجبين الذي قدّموا لها بدورهم الورود والتقطوا معها الصور.

ووصلت حليمة إسطنبول، للمشاركة في عرض خاص لمجموعة أزياء "Desert Dream" لمصمم الأزياء التركي راشد باغزي باغلي.

وهذه المجموعة صممها "باغلي" خصيصًا لموقع "مودانيسا" لأزياء المحجبات.

ويقام العرض في 26 مارس/ آذار الجاري، وستكون "حليمة" العارضة الرئيسية فيه.

و"حليمة عدن" عارضة أزياء أمريكية من أصول صومالية، سطع نجمها في عواصم الموضة العالمية.

وتمكنت من جذب الأنظار أثناء مشاركتها بمسابقة "مينوسوتا" لعارضات الأزياء بالولايات المتحدة، كونها أول عارضة أزياء مسلمة ترتدي الحجاب والبوركيني.

ونجحت "حليمة" في دخول عالم الشهرة العالمية في زمن قياسي، رغم أنها ولدت بمخيم للاجئين في كينيا.

وشاركت كعارضة في "أسبوع الموضة المحتشمة"، الذي أقيم لأول مرة في مدينة دبي، يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول 2017.