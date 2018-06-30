بدء قعاليات مهرجان اللقلق الدولي الرابع عشر" بمدينة بورصة غربي تركيا

انطلقت في منطقة "قراجة باي" بولاية بورصة التركية، اليوم السبت، " فعاليات مهرجان اللقلق الدولي الرابع عشر"، الذي يتضمن أنشطة ترفيهية وفعاليات تنافسية.

وانطلق المهرجان بالرقصات الشعبية في قرية "أسكي قره أغاج"، العضو باتحاد قرى اللقالق الأوروبي، والمعروفة في تركيا بـ "قرية اللقلق".

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من المواطنين، ويستمر على مدار يومين، وتنظم في إطاره حفلات غنائية، وسباقات للدراجات والقوارب.

ويقوم المشاركون في المهرجان بركوب قوارب في البحيرة، وصعود أبراج المراقبة لمشاهدة طيور اللقلق التي بنت أعشاشها على أسطح المنازل وفوق أعمدة الكهرباء.

ويتضمن المهرجان سوق ريفي، يبيع فيه سكان القرية منتجاتهم من شوربة "التارهانة" المُعدة منزلياً، والخبز، والصلصة، والخل، والمربى وغيرها.