بصحبة جميع أفراد عائلتها.. شاكيرا تزور إسطنبول لإحياء حفل غنائي الأسبوع المقبل

تستعد نجمة الغناء الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا لإحياء حفل غنائي في إسطنبول في الـ 11 من يوليو/تموز الجاري، في إطار جولتها الغنائية السادسة حول العالم والتي تحمل عنوان "إل دورادو".

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها إذ سبق أن زارت شاكيرا إسطنبول مرتين قبل ذلك كان آخرهما منذ 11 عاماً.

ويصاحب شاكيرا خلال زيارتها جميع أفراد عائلتها، إذ تعتزم القيام بجولة سياحية في إسطنبول عقب انتهاء حفلها الغنائي الذي سيقام باستاد "فودافون بارك" في إسطنبول.

وتعتزم شاكيرا زيارة مسجد السلطان أحمد والمنطقة حوله، ومتحف طوب قابي، والسوق المسقوف.

كما ستجري شاكيرا بصحبة زوجها جيرارد بيكيه زيارة إلى أردا طوران الذي كان زميلاً لبيكيه في فريق برشلونة الإسباني.

ثم ستتوجه بعدها النجمة الكولومبية برفقة عائلتها إلى لبنان، حيث من المقرر أن تحيي هناك أيضاً حفلاً فنياً.