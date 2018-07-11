ليس مجرد رياضة.. ركوب الخيل في "إسكي شهير" علاج يقصده المتخصصون

منح مركز تدريب على العلاج عبر الخيول، بولاية أسكي شهير التركية، 17 مشاركًا، بينهم أطباء وعلماء نفس، شهادات في التدرّب على وسيلة العلاج عبر امتطاء الخيول، التي تسمى بـ"Hippotherapy"، بعد أن أكملوا الدورة بنجاح.

وبدأت الدورة التدريبية بالتعاون بين مديرية صحة أسكي شهير، وجامعة عثمان غازي بالولاية نفسها، في إطار برنامج التدريب الأساسي على العلاج عبر الفروسية لـ"وكالة تنمية أسكي شهير - بورصة - بلاجيك".

وأقيمت الدورة في مركز "محمودية" للتطبيق المهني والعلاج عبر الخيول، التابع للمعهد العالي المهني للتدريب على الفروسية بجامعة عثمان غازي، في مايو/ أيار الماضي.

وحصل المشاركون على 43 ساعة من التدريب على تربية الخيول والفروسية، و42 ساعة تدريب حول أساسيات العلاج عبر ركوب الخيل.

وركوب الخيل هو تدريب موجه للعضلات والعظام، وتعتمد هذه الوسيلة العلاجية بالدرجة الأولى على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه.

وشارك في مراسم منح الشهادات، التي نظمت في المركز المذكور داخل المعهد العالي المهني للتدريب على الفروسية بجامعة عثمان غازي، نائبا حزب العدالة والتنمية عن أسكي شهير نابي أوجي، وأمينة نور غوناي، ومدير صحة الولاية أوغور بيلغا، ورئيس جامعة عثمان غازي البروفيسور كمال شان أوجاق، ومعنيون آخرون.

وقال النائب نابي أوجي، في كلمة ألقاها خلال المراسم، إن "المركز أصبح دليلا ملموسا على المشروع الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2005، لزيادة الوعي تجاه العلاج عبر الخيول".

من جهتها، قالت النائبة أمينة نور غوناي، إن "المركز الذي تم تأسيسه من منظور حداثي، يعد مهما لأسكي شهير"، مضيفة أن المركز هو الثاني من نوعه بتركيا.

ويعد العلاج عن طريق ركوب الخيل من الوسائل العلاجية الحديثة المستخدمة في مداواة الكثير من حالات الإعاقة والاضطرابات الحسية والحركية.

كما يستخدم ركوب الخيل في علاج مشكلة النطق لدى الأطفال، إذ إن ركوب الخيل لا يشعرهم بأنهم في حصة علاج يخضعون لها لتسريع النطق لديهم، فيكون أداؤهم أفضل ومليئا بالمتعة والمرح.