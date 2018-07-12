شاكيرا تتألق أمام عشرات الآلاف من جمهورها بإسطنبول

أحيت المطربة الكولومبية الشهيرة "شاكيرا" مساء الأربعاء حفلا غنائيا، أمتعت به جمهورها في مدينة إسطنبول.

أقيم الحفل بملعب "فودافون بارك" على ضفاف مضيق البوسفور الفاصل بين شطري المدينة الأوروبي والآسيوي، في إطار جولة عالمية بعنوان "El Dorado" (آخر ألبوم لها).

وبدأت شاكيرا، لبنانية الأصل، حفلها الذي ساهمت الأمم المتحدة في تنظيمه، بإلقاء التحية لجماهيرها بعبارة "مرحبا تركيا".

وأعربت شاكيرا في بداية الحفل الذي استغرق نحو ساعتين، عن سعادتها بلقاء جمهورها التركي، وزيارة إسطنبول.

وأضافت للجمهور: "كل ذلك كان بفضل صداقتكم، تواجدي هنا في هذه الليلة كان بفضلكم".

واختتمت الحفل بالقول: "تركيا أرغب بزيارتك من جديد".

وغنت شاكيرا إلى جانب ألبومها الأخير العديد من أغانيها الشهيرة، وبينها "لا لا لا"، و"واكا واكا"، و"ون أوفر ون أوفر".

وكان من بين الحضور العديد من المشاهير الأتراك، بينهم الممثلة الشهيرة "بيران سات" المعروفة في العالم العربي باسم "سمر".