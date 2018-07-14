مزارع نمساوي يصل تركيا على متن جراره خلال رحلة أوروبية طويلة

وصل المزارع النمساوي "كورت كلاكنر" ولاية قسطموني شمالي تركيا، على متن جراره الخاص في إطار رحلته الأوروبية التي بدأها قبل نحو 3 أشهر.

وقرر كلاكنر (60 عاما) والذي يعمل مزارعا في النمسا، بإجراء جولة عبر جراره بأوروبا، ووصل تركيا بعد أن انطلق من بلاده في أبريل/ نيسان الماضي، على متن جراره الذي يجر خلفه كرفانا صغيرا.

ومرّ المزارع النمساوي من ألمانيا وبولونيا وليتوانيا وأيسلندا وروسيا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا.

ويخطط كلاكنر الذي أخذ استراحة في قضاء هانونو بقسطموني، لقطع 14 ألفا و500 كيلو متر خلال رحلته.

وقال كلاكنر في حديث للأناضول إنه سينتقل عبر سواحل البحر الأسود شمالي تركيا، إلى جورجيا، ومنها سينتقل عبر السفينة إلى مدينة فارنا البلغارية ومنها سيعود إلى بلاده النمسا.

وأضاف كلاكنر أنه قطع حتى الآن 8 آلاف و200 كيلو متر.

وأعرب كلاكنر عن إعجابه بالأطعمة التركية، مؤكدا أنها لذيذة جدا.

وبعد استراحة قصيرة في هانونو تابع كلاكنر جولته على متن جراره واضعا نصب عينه جورجيا، جارة تركيا الواقعة شمال شرقي البلاد.