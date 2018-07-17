مدينة بورصا تستضيف مهرجان الرياضات التقليدية للشعوب التركية

تستضيف مدينة بورصا التركية (غرب)، مهرجان الرياضات التقليدية للشعوب التركية في الفترة ما بين 20-22 يوليو/ تموز الجاري.

وذكر بيان صادر الاثنين، عن بلدية بورصا، أن 309 رياضيًا من 6 جمهوريات تركية، هي تركيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا، سيشاركون في المهرجان.

وتشهد الفعالية، عروضًا رياضية وحربية وإستراتيجية مثل القبض على الماعز ومصارعات الفهد ومصارعة الخيول وسباق الخيول والحزم ورمي السهم من على ظهر الخيل ورماية السهم للمشاة ورياضة الحراب.

وأشار البيان أن 150 فنانًا من الجمهوريات التركية سيشاركون في المهرجان الذي سيقام في منطقة "قوجه يايلا" (Kocayayla) في بورصا.

ولفت البيان أن المهرجان سيتضمن أيضًا نشاطات رقص شعبي وعروض وحفلات موسيقية وأنشطة ثقافية تهم العالم التركي.

ونوه البيان أن بلدية بورصا سوف تؤمن النقل المجاني للراغبين في المشاركة بالمهرجان، بواسطة حافلات ستقلهم من أمام البلديات التابعة لولاية بورصا اعتبارًا من الساعة (09.30) ولغاية الساعة (15.00) طيلة يومي المهرجان.

وتعتمد 7 دول التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وقد وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في مدينة نخجوان الأذربيجانية، على وثيقة تأسيس "مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية".

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبعة، ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا ولبنان والعراق (التركمان).