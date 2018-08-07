الأردن.. متطوعون أتراك يدشنون غابة للصداقة وبنك ملابس للمحتاجين

اختتم فريق من الطلاب الأتراك المتطوعين، اليوم الثلاثاء، أنشطتهم في الأردن، في إطار "برنامج تبادل الخبرات 2018" الذي أطلقته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وشارك الطلاب المتطوعون في ورشة عمل لـ"بنك الملابس"، بهدف إيصال الملابس إلى المحتاجين في البلاد، بحسب الأناضول.

كما زرع الطلاب 471 شتلة صنوبر خلال 4 أيام، في أرض خصصتها المملكة للوكالة، وأطلقوا عليها اسم "غابة تيكا للصداقة".

الطلاب أنفسهم زاروا السفارة التركية والمركز الثقافي لمعهد "يونس إمره" في العاصمة عمان، وتجولوا في محطة "خط حديد الحجاز" في عمان، واطلعوا على معلومات حول أنشطة تركيا في البلاد.

ويهدف "برنامج تبادل الخبرات 2018" إلى بناء "جسور الصداقة" بين الطلاب في مختلف الجامعات التركية وجامعات إفريقيا وآسيا والبلقان والشرق الأوسط وجميع المناطق التي تعمل "تيكا" على إطلاق مشاريع خدمية فيها.

ومن المقرر، في إطار البرنامج، أن يزور حوالي 500 طالب تركي 30 دولة حتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل، للاطلاع على مشاريع تركيا ومنظمات المجتمع المدني التركية في هذه الدول.