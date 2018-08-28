أنطاليا تحتفي بالمهرجان الدولي للبيانو

يستمر موسم الصيف وتستمر نشاطاته في ولاية أنطاليا حتى مع دخول شهر أيلول؛ إذ تستعد الولاية المطلة على البحر المتوسط، لاستقبال النسخة الـ 19 من المهرجان الدولي للبيانو الذي ينطلق في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

المهرجان من تنظيم بلدية أنطاليا، وهو سيستضيف على مدى أيامه التسعة 285 عازفا تركيا وأجنبيا.

رئيس بلدية أنطاليا مندريس تورال، قال في حوار مع الأناضول، إن المهرجان سيتميز بإجراء عدد من حفلاته في الهواء الطلق، وخاصة على ساحل منطقة "قونيا ألطي" في الولاية.

ولفت أن المهرجان يجذب عددا أكبر من المشاركين عاما بعد عام، كما تتنوع جنسيات العازفين المشاركين به.

وأشار إلى إسهام المهرجان في التعريف بأنطاليا عالميًا، كما أعرب عن أمله في أن يشجع الشباب على الاهتمام بالموسيقى والفنون.

وسيتضمن المهرجان حفلات للفنان التونسي ظافر يوسف، والفنانة الإسبانية لورا دي لوس أنجلوس، وعازف البيانو الكوبي الشهير إيفان ميلون لويس.