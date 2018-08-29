بوتين يعرض سيارته الرئاسية الفخمة الجديدة في موسكو

كشفت روسيا عن السيارة الرئاسية الجديدة الخاصة بالرئيس بوتين أوروس Aurus، وذلك بمناسبة المعرض الدولي للسيارات المقام حالياً في موسكو.

وجرى الحدث بحضور وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الشركة المصنعة، كورتيج Kortezh.

هذا وتنتج الشركة طرازات أخرى منها الليموزين وعربات نصف نقل ورباعية الدفع. كما تخطط للبدء بإنتاج دراجات نارية كهربائية بحلول عام 2020.

وتقول الشركة إن بلدان الشرق الأوسط ستكون من أولى أهداف التصدير لسياراتها، لا سيما الإمارات العربية المتحدة.

وقد استخدم الرئيس بوتين سيارة من طراز أوروس سينات خلال مراسم ترسيمه لولاية رئاسية جديدة في أيار/مايس وفي لقائه مع نظيره الأمريكي في 16 من تموز/يوليو. علماً أن السيارة الرئاسية الروسية تزن أقل من الأمريكية بطنين، لكنها أطول منها (6.7 م مقابل 5.5 م) وأعلى (1.7 م مقابل 1.55 م).

أما محركها، فيتفوق على نظيره الأمريكي بفارق شاسع إذ يعمل بقوة 860 حصان مقابل 330 لسيارة "الوحش" الخاصة بالرئيس الأمريكي.