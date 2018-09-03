تركيا.. تنظيم المهرجان الأول لتركمان العالم وسوريا

تنطلق في بلدة "يايلادغي" التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا فعاليات "مهرجان تركمان العالم وسوريا" في نسخته الأولى، وذلك في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك على لسان إسماعيل يلدريم، رئيس "منتدى تركمان العالم وسوريا"، وفق بيان صادر عن المنتدى.

وأعرب يلدريم في هذا الإطار عن سعادته الكبيرة في تنظيم المهرجان للمرة الأولى، مبينا أنه سينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع في يايلاداغي.

وأوضح أن المهرجان يتضمن عروضا تعكس الثقافة التركية وفعاليات رياضية مثل المصارعة، والجوقة العثمانية.

وأكد أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الروابط بين المجتمعات التركية، داعيا العالم التركي للمشاركة في المهرجان.

وأضاف أنهم يهدفون إلى تنظيم النسخ المقبلة من المهرجان في دول أخرى تعيش فيها جاليات تركمانية.