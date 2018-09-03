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مطرب تركي يحقق حلمه بالوصول إلى حفله قفزاً بالمظلة من طائرة

ديلي صباح
إسطنبول
وكالة الإخلاص لأنباء وكالة الإخلاص لأنباء

في سابقة هي الأولى من نوعها قام مغني الروك التركي الشهير "هايكو جابكين" بالهبوط بمظلته على المسرح الذي يقيم به حفله الغنائي بمهرجان "زيتنلي" الذي يقام بين 26 أغسطس و 2 يبتمبر/ أيلول الجاري بولاية باليكسير غربي تركيا.

وكان جابكين قد صرح قبل ذلك بأنه يحلم بالهبوط على المسرح بالمظلة قافزاً من طائرة، ووعد جمهوره بأنه سيعمل على تحقيق ذلك الحلم.

وبالفعل قام جابكين بالقفز بمظلته من طائرة تحلق على ارتفاع ألف متر وهبط فوق عند خشبة المسرح الذي أحيا به حفله الغنائي، أمس الأحد.

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