مسابقة لاصطياد سمكة "التنين" جنوبي تركيا

نظّمت بلدية قضاء "غازي باشا" بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، اليوم الجمعة، مسابقة لاصطياد سمكة "التنين" أو ما تسمى أيضا بسمك "الأسد"، لدرء مخاطرها عن الأسماك الأخرى.

ويأتي السباق في إطار مكافحة هذه السمكة التي تكاثرت على نحو كبير في البحر المتوسط خلال الأعوام الأخيرة؛ في حين أنها تلحق ضررا بالأنواع الأخرى من الأسماك.

وقد استولت سمكة "التنين" على أعشاش أسماك أخرى في سواحل تركيا الجنوبية، مثل سمك "الهامور الأبيض" و"الهامور الهامشي"، وضيقت عليها سبل العيش.

وتسابق 15 صيادا في ميناء "يات" بقضاء غازي باشا، عبر عمليات غطس من قواربهم، لاصطياد سمكة التنين.

وقال الصياد التركي مصطفى آق قوجة، إن سمكة التنين، لديها أشواك سامة على ظهرها وأسفل بطنها.

وشدد أنها سمكة يجدر أخذ الحيطة منها، مبينا أن سبب تنظيم المسابقة يأتي للحد من خطرها على الأسماك الأخرى في المنطقة.

وفي ختام السباق، تمكن الصيادون من اصطياد 106 من أسماك التنين، فيما قدم رئيس بلدية غازي باشا ميداليات للفائزين بالمسابقة.

ويبلغ متوسط طول سمكة التنين التي تكنى أيضا بأسماء أخرى مثل "السمك الرومي" و"دجاجة البحر"، 30 سم، ويصل وزنها إلى 1.2 كغ.