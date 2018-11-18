"أرطغرل" يشارك في مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة

يشارك الممثل التركي "إنغين التان دوزياطان" بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير في تركيا والعالم العربي في النسخة السادسة من "مهرجان أجيال السينمائي" الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام بقطر في الـ 28 من الشهر الجاري.

جاء ذلك حسب ما أفادت به الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام عبر "انستغرام".

وقالت آل ثاني: "نتطلع للترحيب بضيوف مهرجان أجيال السينمائي في الدوحة هذا الشهر وعلى رأسهم أنغين التان دوزياطان بطل مسلسل (قيامة أرطغرل)".

يذكر أن المسلسل يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات شخص، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".

كما يشارك في المؤتمر أيضاً من تركيا بولنت إينال بطل مسلسل "عبد الحميد الثاني".

ويشهد مهرجان أجيال السينمائي السادس، خلال الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشاركة 33 فلما قصيرا من أكثر من 18 بلداً في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويحشد المهرجان الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما.

ويتضمن برنامج المهرجان أفلاماً وثائقية تحفز الفكر وأخرى روائية آسرة إضافة إلى أفلام كوميدية رائعة وعروض مباشرة.‎