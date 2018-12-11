"آنا" راقصة الباليه الجورجية تبهر الأتراك في عروضها بصامسون

خطفت راقصة الباليه الجورجية "آنا غورغياشفيلي" أنظار وإعجاب الأتراك، بأدائها الناجح خلال عروض الباليه التي تستشضيفها ولاية صامسون شمالي تركيا.

وقالت غورغياشفيلي للأناضول إنها بدأت برقص الباليه منذ 23 عاماً، عندما كان عمرها ستة سنوات في العاصمة الجورجية تبليسي، مبينة أنها تواصل رقص الباليه في ولاية صامسون.

وأشارت إلى أن رقص الباليه هو فن صعب للغاية، يتطلب التضحية في كافة مجالات الحياة.

وأوضحت أن عروض الباليه تتطلب استعدادات جيدة جداً، وتدريبات طويلة وشاقة.

ولفتت إلى أن راقصي الباليه يواصلون الرقص حتى تدمى أصابع أقدامهم، مبينة بالقول "إن الباليه فن شاق، ولا يبدو كما ينظر إليه من الخارج، بل يتطلب الوقوف على أصابع القدمين في أغلب الأوقات".

وتابعت: "يتطلب أيضاً تحقيق التوازن والسيطرة التامة على الجسم، وإجراء تدريبات يومية، والعناية بالأكل والشرب" مشيرة إلى أنها تقوم بالتدريب لثماني ساعات يومياً.

وبينت أنه رغم صعوبة الباليه إلا أن الراقصين لا يستطيعون التخلي عنها.