أزياء عثمانية في مسابقة ملكة جمال الكون

عرضت ممثلة تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، اللباس التقليدي للقصور العثمانية، ضمن فعاليات المسابقة التي تستضيفها تايلاند.

وقبل أيام من انطلاق المسابقة في الـ 17 من الشهر الجاري، عرضت المشاركات الملابس التقليدية لبلدانهم، في مدينة باتايا جنوبي تايلاند.

وتمثل تارا تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، التي ستجرى في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

علماً أن "تارا مادلين دي فرايس" هي ابنة ملكة جمال تركيا لعام 1992 "أوزلام كايماز".

وارتدت تارا اللباس التقليدي الذي كانت ترتديه نساء القصور العثمانية، وهو مزين بنقوش تركية تقليدية ويبلغ وزنه 9 كيلوجرامات، ولاقى إعجابا كبيرا من المشاركين.