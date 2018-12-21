طرابزون التركية تقيم معرضاً فنياً للمهاجرين بمناسبة يومهم العالمي

انطلق في ولاية طرابزون التركية معرض للفنون اليدوية والصور والرسم والسجاد والبساط والملابس التقليدية، بمشاركة لاجئين من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن وباكستان.

وأُقيمت الفعالية بمناسبة "اليوم العالمي للمهاجرين"، الذي يحتلفل به في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ضمن مشروع "حكاية مهاجر.. من الهندوكوش إلى زيغانا (جبال)، ومن الدونغ بو لا، إلى الكمنجة (آلات موسيقية)".

ويجري المشروع بالتعاون بين مديرية الهجرة في طرابزون، وجمعية خزر أفغانستان للثقافة والتعاون، وبدعم من رئاسة الجمعيات التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال والي طرابزون إسماعيل أوسطه أوغلو إن ولاية طرابزون، تحتضن حوالي 12 ألف لاجئا كضيوف، وفق مبدأ الأنصار والمهاجرين.

وأشار إلى أنها تأتي في مقدمة المدن التي تسود فيها أجمل أجواء علاقات الأخوة.

وعقب الكلمات الافتتاحية للمسؤولين، جرت فعاليات غنائية، وموسيقية بمشاركة المهاجرين من عدة دول، كما تم التعريف بأشهر المأكولات من مطابخ كل من إيران، والعراق، وأفغانستان، وسوريا، وتركيا.