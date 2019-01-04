تركيا تشارك في البطولة الأوروبية لمناظرات الجامعات باللغة العربية

برعاية "مركز مناظرات قطر"، بدأت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، البطولة الأوروبية لمناظرات الجامعات باللغة العربية، بمشاركة 22 جامعة من 18 بلد أوروبي، بمشاركة تركية.

ويشارك فيها 86 طالبا دون سن الـ 25 ممن يتلقون تعليما بدرجة الليسانس.

وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها "مركز مناظرات قطر" البطولة في قارة أوروبا، منذ انطلاقها للمرة الأولى في 2011.

وكالة الأناضول أجرت حديثا مع حمدي أرسلان، عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد الفاتح التركية.

وقال أرسلان إن طلابا من جامعتهم يشاركون في المسابقة، مشيرا إلى أن كلية العلوم الإسلامية بالجامعة تلقن طلابها دروسا باللغة العربية.

وأكد أن المسابقة تمنح فرصة لطلاب كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح، لاختبار قدراتهم على الصعيد الدولي.

وأضاف أرسلان "نريد أن نمثل بلدنا وجامعتنا بأفضل طريقة في هذه المنافسة الأوروبية".

و"مركز مناظرات قطر" منظمة للمناظرات في قطر وتأسست في 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في دولة قطر، ودول المنطقة والعالم العربي، بحسب تعريف نفسه على موقعه في الإنترنت.