تركيا تشارك في المعرض الأول المتخصص في سبح الكهرمان في الدوحة

تشارك تركيا في فعاليات أكبر معرض لسبح الكهرمان، والذي انطلق أمس في العاصمة القطرية الدوحة، معرض "كتارا".

المعرض وهو الأول من نوعه يستمر على مدى 3 أيام، بتنظيم من المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" (قطرية حكومية).

ويشارك بالمعرض إلى جانب تركيا، والكويت، ولبنان، وروسيا، وبولندا، وليتوانيا، والجمعية الدولية للكهرمان (حجر كريم لونه برتقالي شفاف).

وعلى هامش المعرض، قال السفير التركي قطر، فكرت أوزر الذي شارك في حفل الافتتاح إن "المعرض تظاهرة عالمية تقام بالدوحة، فهو فريد من نوعه على مستوى العالم في قطاع الكهرمان".

وأضاف أن "المعرض يوفر ملتقى اقتصاديا وثقافيا هاما يجمع التجار والهواة والحرفيين، فضلا عن أنه يشكل متحفا يعرض فيه خامات ومنتجات الكهرمان ويسلط الضوء على ثقافته وتراثه وصناعته".

ويشهد معرض "كتارا" الذي يعتبر أول وأكبر معرض متخصص في مسابح الكهرمان على مستوى العالم، حضور تجار وهواة الكهرمان والمهتمين بثقافته وتراثه، حسب المنظمين.

ويضم المعرض 80 جناحا ومنصة عرض، تضم مجموعات متنوعة وقيمة ونادرة من أجود السبح وأحجار الكهرمان بمختلف أنواعه وأحجامه وألوانه.

كما يحتوي على ورش فنية وحرفية متخصصة في صناعة السبح من أحجار الكهرمان بإشراف نخبة من الحرفيين، بالإضافة إلى مختبرات لفحص نوعيتها وجودتها، فضلا عن أجنحة تعرض اللوحات الفنية الخاصة المشغولة من أحجار الكهرمان النادرة.

ويُعد المعرض ملتقى هاما يجمع لأول مرة بين التجار والهواة والخبراء في قطاع الكهرمان في مكان واحد، وفق المنظمين.

ومن المقرر أن يشهد المعرض توقيع اتفاقية بين "كتارا" والجمعية الدولية للكهرمان بهدف التعاون والتنسيق وإنشاء أول مختبر متخصص بتصنيع الكهرمان في الشرق الأوسط يكون مقره الدوحة.

كما سيعلن خلال فعاليات المعرض عن إقامة مقر دائم للكهرمان ضمن أحد مباني كتارا، يهدف إلى عقد لقاءات دولية ودورية لهواة وتجار قطاع الكهرمان من قطر ومختلف دول العالم.

وينظم بالموازاة مع المعرض العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات التي تتناول ثقافة اقتناء سبح الكهرمان وهواية جمعها وأنواعها.