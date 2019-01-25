إسطنبول على موعد مع أكثر المعارض التركية إثارة وترقباً

تنطلق في الأسبوع المقبل فعاليات معرضي"إي ام آي تي تي" (EMITT) و"جي آي إس تي" (GIST)، وهما من أكثر المعارض المسلية والملهمة والمثيرة في إسطنبول. وفي الوقت الذي يمثل "إي ام آي تي تي: معرض شرق المتوسط الدولي للسياحة والسفر"، أكبر معرض في المنطقة في صناعة السفر، فإن "جي آي إس تي: معرض ألعاب إسطنبول" يمثل ملتقى لجميع الألعاب التي تضم ألعاب الكمبيوتر والأداء المتأثر بالأزياء "الغوزبلي" . كلا المعرضين متاحين للمهنيين العاملين في هذين المجالين وكذلك للأشخاص العاديين بالاضافة لأي شخص يحلم بالسفر أو يريد معرفة المزيد عن صناعة الألعاب، فالجميع مرحب بهم.

يعتبر معرض شرق المتوسط الدولي للسياحة والسفر، من أهم وأكبر المعارض السياحية التي تقام في تركيا، وسيقام المعرض في مركز "توياب" للمعارض في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير. وسيضم هذا المعرض مجموعة واسعة من الأنشطة ومنصات العرض التي تثير اهتمام السائحين ومحبي السفر والعاملين في مجال السياحة.

ولا يقتصر الأمر على وجود ممثلين لمكاتب السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، بل يوجد أيضًا عدد كبير من الجهات المشاركة بالاضافة إلى الأنشطة والفرص الاستثمارية الهامة والتي سيتم عرضها في هذا الحدث المستمر لمدة أربعة أيام والذي يجذب ما يقرب من 60.000 زائر سنويًا.

وبالإضافة إلى المئات من منصات العرض، سيكون هناك أيضًا برنامج مؤتمرات شامل لضيوف محاضرين يتدرجون من كتّاب مدونات السفر من جميع أنحاء العالم، إلى الوزراء ورؤساء جمعيات السفر وخبراء الصناعة الذين يشاركون رؤيتهم ووجهات نظرهم في سوق السفر العالمي.

وسوف يناقش أصحاب القرار في هذا المعرض الخطوات اللازمة لضمان استمرار إحياء السياحة في تركيا وكيفية تمديد موسم السياحة إلى 12 شهرا. وستتضمن النقاشات مواضيع أخرى تتناول مستقبل السياحة وسيكون السؤال الأهم هو: "أين سيكون وكلاء السفر في غضون خمس سنوات؟"

وعلى هامش المعرض، يقام مؤتمر خاص بفن الطهو، في 2 فبراير من الساعة 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، ويستضيف المؤتمر اختصاصية التغذية "ديلارا كوجاك"، ورئيس جمعية السياحة في فن الطهو "غوركان بوزتيبي"، ومستشار الإعلام الاجتماعي "جيم قرقوش" و"علي أكغون"، اللذان يهدف مشروعهما "عافيات أولسون" (صحة وعافية) للحد من هدر الطعام.

كما سيعقد في هذه المناسبة، مؤتمر حول "فن رواية القصص مع المؤثرين" بعنوان "إنستاترافل"، يقام في الثاني من فبراير بعد الظهر، وسيستضيف ستة من المدونين العالميين والمؤثرين كمتحدثين ضيوف. بما في ذلك "جانيك هانسن"، رئيس رابطة مدوني السفر. كما سيكون على قائمة الضيوف الأزواج أصحاب مدونات السفر التركية الشهيرة "نحن لسنا في البيت" و"هيا إلى رحلتي".

وبالطبع ستكون هذه فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين ومشاركتهم، بالاضافة إلى تعلم النصائح والفنون في عالم تدوين الرحلات.

وضمن فعاليات المعرض يقام أيضاً عرض لأحدث المبتكرات في مجال التكنولوجيا في صناعة السياحة وكيفية الدخول بشكل فعال إلى عالم السياحة عبر الإنترنت في مؤتمر بعنوان "التسويق للسياحة والسفر" بالإضافة إلى ندوة مكرسة للتعريف بـ"باركن لاشين أوزدمير"، وهو أصغر تركي وطأت قدمه سبع قارات. وفي الوقت نفسه، سيتم التركيز في المعرض لهذا العام على الصين، وستكون هناك أيضا حلقة دراسية حول "كيفية جذب السوق الآسيوية".

من المؤكد أن منصات العرض الموزعة في أرجاء المعرض، والتي سيكون بعضها مخصصاً بالتعريف بمناطق مختلفة من تركيا والعالم، هي الحدث الرئيسي في معرض هذا العام، وستطلق إدارة معرض السياحة والسفر تطبيقًا جديدًا للتواصل الحر يسمى "آي تي إي كونكت"، سيكون متاحاً لجميع العارضين والزوار لتسهيل التواصل بين شركات السفر ومحترفي صناعة السفر والسياح الذين يحضرون المعرض.

وسيجعل هذا التطبيق تحديد موقع الشركات سهلاً، كما يقدم توصيات ومسابقات يمكن أن تناسب العارضين في جميع أنحاء المعرض، وتسمح للجميع بتوفير الوقت والتواصل بشكل أكثر كفاءة.

جدير بالذكر أن الدخول إلى المعرض مجاني للزوار إذا قاموا بالتسجيل للحصول على دعوة عبر الإنترنت. كما سيتاح للزوار المشاركة في قرعة معرض السياحة والسفر الشهيرة، وتقدم فيها الهدايا الفاخرة إلى المحظوظين الذين يتم اختيارهم. الوصول إلى المعرض سهل، فهو يقع في "بيوك جيكمجة"، ويمكن الوصول إليه عن طريق "الميتروبوس" وستكون هناك حافلات للعارضين والزوار تنطلق من تقسيم.

أول معرض لسياحة المغامرات في تركيا:

ولأولئك الذين يحبون القليل من الأدرينالين في رحلاتهم، ننصحهم بزيارة "معرض سياحة المغامرات" وهو أول معرض لسياحة المغامرات في تركيا، سيقام بين 14 و17 فبراير في مركز إسطنبول للمعارض في "يشيل كوي".

معرض "ألعاب إسطنبول":

يعدُّ معرض "ألعاب إسطنبول" أكبر معرض دولي للترفيه والألعاب الرقمية في تركيا، وسيقام أيضًا من 31 يناير إلى 3 فبراير في مركز "يني كابيه أوراسيا". فعلى مدار أربعة أيام، ستكون هناك بطولات ومسابقات في الألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مؤتمر حول تطوير الألعاب، ومساحة خاصة لألعاب للأطفال والتحديثات المتعلقة بها، وسيعرض ويباع في هذا المعرض كل ما يتعلق بعالم الألعاب الواسع.