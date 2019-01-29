في الربيع.. تركيا على موعد مع أجمل مهرجانات الحصاد

قد يبدو الربيع بعيدًا، مع استمرار الطقس الثلجي البارد في البلاد، لكن خلال شهرين سيحل الربيع.. أجمل فصول السنة، في ربوع تركيا. ومع عودة الدفء تبدأ مواسم الحصاد المباركة.

وفي الأسابيع المقبلة، ستتضاعف متعة العطلات في أكثر المدن التركية روعة وجمالا مع انطلاق المهرجانات الغذائية والثقافية الأكثر شعبية احتفاءً بالمحاصيل الزراعية الوفيرة.

تقام هذه المهرجانات، بهدف إحياء القيم الثقافية والمحافظة عليها لنقلها للأجيال القادمة، وهي في الوقت ذاته فرصة مناسبة لاكتشاف بعض الوجهات الأكثر شهرة ومقصداً في تركيا، في غير مواسم الذروة السياحية.

مهرجان أزهار اللوز في "داتشا":

تستعد شبه جزيرة "داتشا" الجميلة لاستضافة مهرجان أزهار اللوز الأول من نوعه (Datça Badem Çiçeği Festivali)، الذي سيقام في الفترة من 8 إلى 10 فبراير. وعلى مدى ثلاثة أيام كاملة، ستكون هناك أجنحة لبيع جميع أنواع منتجات اللوز والأطباق والهدايا، في حين يتم تنفيذ برنامج كامل من ورش العمل والندوات والرقص والعروض الموسيقية على هامش المهرجان. بالإضافة إلى ذلك، هناك مسابقات التصوير الفوتوغرافي ورحلات المشي في الطبيعة للتعرف على أطلال "داتشا" و"كيندوس" القديمتين. ومن المقرر أن يصبح هذا المهرجان دورياً في كل عام.

مهرجان الخضرة المُرّة في بودروم:

خلال عطلة نهاية الأسبوع في 9 و 10 مارس، تستضيف مدينة "أورتاكنت" في بودروم مهرجان بودروم للحشائش المرّة (Bodrum Acı Ot Festivali)، الذي سيعرض الأعشاب البرية الخضراء بالاضافة إلى تقاليد الطهي التي تشتهر بها منطقة بحر إيجه. هذا المهرجان السنوي، الذي انطلق في العام الماضي سيستمر لمدة يومين كاملين، وستزدهر به شوارع قرية "أورتاكينت" حيث تصطف على جانبيها منصات تقدم الأطباق المعدّة من المطاعم والطهاة المحليين والتي تحتوي على الخضر البرية بالإضافة إلى حلقات تعليم الطهو، والعروض الموسيقية والرقص الفولكلوري التقليدي.

مهرجان "ألاتشاتي" للاعشاب:

يعتبر هذا المهرجان أحد أشهر مهرجانات الحصاد في البلاد، ما يقرب من مليون شخص يتوقع أن يتوافدوا على مهرجان "ألاتشاتي العاشر للاعشاب" (Alaçatı Herb Festival)، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 أبريل في مدينة إزمير. تشتهر منطقة "ألاتشاتي" الصيفية بشاطئها الذي تقام عليه رياضة ركوب الأمواج وطرقات المدينة المرصوفة بالحجارة الجذابة مع المنازل الحجرية التاريخية التي تم تحويلها إلى أرقى الفنادق والمطاعم ومحلات بيع الملابس في تركيا. وخلال المهرجان، ستصطف المنصات و الاكشاك الخشبية في الشوارع لتقديم مجموعة واسعة من الأطباق التي تعتمد على الأعشاب. هناك أيضا ندوات وعروض فيديو حول الخصائص المفيدة للأعشاب، بالاضافة إلى ورش عمل حول كيفية جمع الأعشاب ودروس الطبخ لتعليم كيفية إعدادها. وتشمل الأنشطة البارزة على هامش المهرجان عروضا منوعة، ورحلات برية استكشافية، ومسابقات للطهي.

مهرجان فطر الموريل في فتحية:

في عامه الحادي عشر، يكتسب مهرجان فطر الموريل (Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Festivali) شعبية واسعة مع وصول الآلاف إلى قرية "يشيل أوزوملو" الريفية الرائعة، التي تقع على بعد 16 كم من وسط المدينة وعلى ارتفاع 700 متر عن سطح البحر.

في هذا المهرجان يتم الاحتفال بشراب الفطر البري الشهير الذي يقدم كل عام في الاحتفالات المقامة في عطلة نهاية الأسبوع. كما تشيد منصات عرض لجميع أنواع منتجات الفطر والأطباق المعدة منها. بالإضافة إلى جلسات مناقشة المواضيع ذات الصلة بالفطر واستكشافه في الطبيعة.

يختتم المهرجان دائمًا بحفل موسيقي يقدمه واحد من أفضل الفنانين الموسيقيين في تركيا. نذكر أن موعد انطلاق هذا المهرجان هو من 5 إلى 7 أبريل.

مهرجان أزهار البرتقال الدولي في أضنة:

هو احتفالية تركيا الأضخم والفريدة من نوعها، إنه مهرجان أزهار البرتقال الدولي في أضنة (International Orange Blossom Carnival in Adana)، الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 7 أبريل. فبالإضافة إلى موكب المهرجان الملون، الذي سينطلق في 6 أبريل، سيكون هناك عروض عامة في الشوارع على مدى خمسة أيام مستمرة، وكذلك عروض الرقص، والحفلات الموسيقية، والمسابقات، ومنصات بيع المنتجات المحلية.

مهرجان الخرشوف (الأرضي شوكي) في أورلا:

تقع أورلا بين مدينة ألاتشاتي ومدينة إزمير، وهي أيضاً مدينة سياحية جذابة على بحر إيجة. في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من أبريل في الفترة الواقعة بين 26 و28 منه ستزدهر الحياة في أورلا، بسبب مهرجان الخرشوف (Urla Artichoke Festival) الممتد لثلاثة أيام. ستتحول هذه المدينة الواقعة على بحر إيجة إلى أرض العجائب المطبخية والتعليمية والبصرية بشوارعها المرصوفة بالحصى التي تصطف على جانبيها الأكشاك التي تقدم الأطباق وورشات العمل واللوحات ودورات الطبخ التي تركز جميعها على الخرشوف الشهي المحبب.

سينطلق المهرجان في دورته الخامسة لهذا العام بزوار كثر، ويتوقع أن يرتاد المهرجان ما يقرب من 100.000 شخص من جميع أنحاء تركيا والعالم للاستمتاع بثلاثة أيام من المرح والطهو والمنتجات الزراعية القادمة من المزارع إلى الموائد مباشرة في هذه المدينة الجميلة.

مهرجان الجبن البطيء في بودروم:

تستضيف حركة "يفاش غيري" للطعام البطيء (Yaveş Gari Bodrum Birliği) مهرجان بودروم للأجبان الذي يقام منذ سنة 2015.

ويعقد هذا العام في دورته الثالثة، بين 11 و14 أبريل في أماكن مختلفة في بودروم ومُولا.

سيتم خلال المهرجان عرض لأجبان الأناضول المتنوعة، وتذوق للأجبان من جميع أنحاء تركيا بالإضافة إلى ورش صنع الجبن وحلقات تعليمية حول مواضيع تتعلق بإنتاج الجبن.