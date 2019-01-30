الأوركسترا السيمفونية الرئاسية تعلن عن برنامجها الجديد لموسم 2018-2019

وعدت الأوركسترا الرئاسية، التي تعدُّ واحدةً من بين أكثر المؤسسات الفنية رسوخًا في العالم، عشاق الموسيقى بإحياء أكثر من 30 حفلة موسيقية في النصف الثاني من الموسم 2018-2019. بالإضافة إلى القطع التي ستعزف للمرة الأولى عالمياً، يقدم البرنامج قطعاً موسيقية ستعزف لأول مرة في أنقرة.

قائد ومدير عام الاوركسترا الرئاسية، "رينجيم غوكمان"، تحدث إلى وكالة أناضول للأنباء وشاركنا أفكاره للنصف الثاني من الموسم الجديد.

وفي معرض حديثه أشار "غوكمان" أنه وأعضاء الفرقة قد رحبوا بحلول النصف الثاني من الموسم الفني 2019-2018 بإقامة حفل كبير في المجمع الرئاسي، وقال: "مع إعلان عام 2018 كعام طروادة، أقمنا حفلة خاصة لعشاق الفن".

يذكر أنه تم تأسيس فرقة الأوركسترا الرئاسية زمن الإمبراطورية العثمانية، ثم انتقلت إلى أنقرة مباشرة بعد إعلان الجمهورية ومنذ ذلك الحين حافظت على ثرائها التاريخي.

وأشار "غوكمن" إلى أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في العمل من أجل هذه المؤسسة الفنية التاريخية، وقال: "إن الأوركسترا تعلق أهمية كبيرة على أعمال الملحنين الأتراك. وبالإضافة إلى ذلك، آمل أن يكون هذا الموسم أكثر فائدة بتعريف شعبنا على روائع عالمية، وأعمال واسعة الأفق وأداء القطع الموسيقية التي يعتبرعزفها نادراً".

وأضاف "غوكمان" أن الفرقة ستقيم حفلات موسيقية مثيرة للاهتمام عام 2019 وسيكون كل محتواها مثمرا. وأكد على أنهم في هذا الموسم سيقومون بأداء أول عرض عالمي لبعض القطع الموسيقية بالإضافة إلى العروض التي سيتم عزفها لأول مرة في أنقرة.

أداء مميز في أنقرة لحفل 18 مارس:

أشار "غوكمان" في معرض حديثه إلى أنهم سينظمون حفلات خاصة للأعياد الوطنية مثلما هو الحال كل عام.

وفي هذا العام، ستُقام حفلة بمناسبة يوم النصر والشهداء في "جناق قلعة" في 18 مارس، وسيقوم المايسترو "براق توزن" بقيادة الفرقة خلالها، كذلك ستقام حفلة "غاليبولي 57" للمايسترو "جان أتيلا" في أول عرض في أنقرة، وهناك حفل موسيقي خاص باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ستقوده المايسترو "ناتاليا بونوماركوك". وستقوم الأوركسترا بأداء حفل موسيقي خاص في 23 أبريل في يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل. وقد أشار "غوكمان" إلى أنهم يتوقعون إقبالا ضخما على الحفلات في 14 و15 مارس.

وأضاف قائلاً:"نعمل على إقامة حفلات موسيقية في إطار أيام خاصة كل عام. ففي حفل تكريم أتاتورك للشباب واليوم الرياضي المصادف يوم 17 مايو، ستقدم الأوركسترا العرض الأول لسيمفونية "خطوة إلى الخلود" من تأليف موصل تولغا تافيش. ومن المفيد حقا أن ندرك أهمية إقامة حفلات موسيقية في مناسبات خاصة".

لا محاباة تجاه أي نوع من الموسيقى:

وشدد "غوكمان" على أنه يرحب بزيادة الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية مؤخراً وأضاف: "إن فرقة الاوركسترا الرئاسية لا تمارس المحاباة تجاه أي نوع من الموسيقى، لكنها تدرس التّطور والجودة والخبرة. فأثناء دراسة القطع التي أدرجت في قائمة العروض، نبحث عن طرق أداء وإثراء القطعة، ومن هنا، فإن الأوركسترا الرئاسية تعمل كمؤسسة رائدة للموسيقى في تركيا".

واختتم "غوكمان" بالقول: "تقوم فرقة الاوركسترا الرئاسية بتقييم أعمالها دون التضحية بجودة الأداء ويسرّها تقدير الوسط الفني لهذه الأعمال".