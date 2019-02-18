ولاية إزمير التركية تستضيف المهرجان الـ26 لموسيقى الجاز في أوروبا

تستضيف ولاية إزمير التركية، المهرجان الـ 26 لموسيقى الجاز في أوروبا، بين 2 و20 مارس/آذار القادم.

وتقام الحفلات اعتبارا من يوم السبت 2 آذار/ مارس في مركز أحمد عدنان صيغون للفنون.

ويتضمن المهرجان 9 حفلات جاز، وندوات وعروض أفلام إلى جانب ورشات أعمال فنية.

ويفتتح عازف الدرامز التركي فريد أودمان وعازف السكسيفون أنغين رجب أوغولاري، وعازف البيانو أرجومانت أوركوت، وعازف الكمان الأجهر كاغان يلدز، الحفلات الموسيقية في الثاني من مارس/آذار القادم.

وتشارك في المهرجان فرقة "Jazz Virtuoso Duo" المؤلفة من الثنائي عازف السكسيفون، غياني أودي، وعازف البيانو، أليخاندرو بونانو، وذلك في حفل يحييانه في 4 مارس.

وفي 7 مارس تحيي المطربة إيرينا ساربو مع أصدقائها، عازف البيانو بويو باسو وعازف الكمان الأجهر كيبريان بارغهيل، وضارب الطبل تودور بارغهيل، حفلا يستعرضون خلاله خبرتهم في العمل سوية على مدار 15 عاما.

تجدر الإشارة إلى أنّ بطاقات حضور الحفلات ستعرض للبيع للجمهور اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.