ملتقى للتعريف بالجامعات التركية في المغرب

افتتحت، الأربعاء، بمدينة طنجة المغربية، فعاليات ملتقى الجامعات التركية، لتعريف التلاميذ والطلبة المحليين بالجامعات التركية وآفاق الدراسة فيها، بمشاركة 12 جامعة تركية.

وينتظم الملتقى الذي يعقد في نسخته الخامسة، بمبادرة من "مركز قرطبة للدراسة بالخارج" (مغربي غير حكومي).

وعلاوة على طنجة الواقعة أقصى شمالي المغرب، ينتظم الملتقى أيضا، السبت، في العاصمة الرباط، والأحد في الدار البيضاء كبرى مدن المملكة.

وفي تصريح للأناضول، قال مصعب الحمداوي، المدير العام لمركز قرطبة، إن "الملتقى يهدف للمساهمة في فتح أبواب الدراسة في الخارج، وتحديدا بالجامعات التركية".

وأضاف أن "الملتقى يسمح للطلاب المغاربة بالتعرّف عن قرب على نحو 12 جامعة تركية"، مشيرا إلى أنّ "متابعة الدراسة بهذه الجامعات يتم باللغة الانجليزية".

واعتبر الحمداوي أنّ هذه "الجامعات مصنّفة على الصعيد الدولي، وتتيح للطلاب تملك وسائل التحصيل والبحث العلمي، والمساهمة في ولوج سوق العمل".

ويدرس أكثر من ألفي طالب مغربي، بمختلف التخصصات، في الجامعات التركية الحكومية منها والخاصة والوقفية، وقسم من هؤلاء الطلية حاصلون على منح دراسية.

وإجمالا، يدرس نحو 55 ألف طالب مغربي خارج البلاد، حسب وزارة التعليم العالي بالمملكة.