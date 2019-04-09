الحلاوة والمتعة في مهرجان الشوكولاته في إزمير

تدعو مدينة إزمير في غرب تركيا عشاق الشوكولاته من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع الحلويات، والعروض الحية، وورش العمل، والأهم من ذلك .. الشوكولاته!

من المقرر عقد مهرجان أزمير الثالث للشوكولاتة والحلويات في نهاية هذا الأسبوع في أرينا/إزمير.

يجمع المهرجان بشعاره "النكهات الرائعة"، أكثر من 100 مشترك من صانعي الشوكولاتة والحلويات وأصحاب المقاهي، بما في ذلك بعض أسماء محلات العرض.

سيستضيف المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من فعاليات التذوق إلى ورش العمل، والمعارض الفنية، والحفلات الموسيقية الحية، ومسابقة الطهاة، والفعاليات الخاصة للأطفال.

ستكون هناك أيضاً مسابقة بين صانعي الحلويات، الذين سيتم تقييمهم من قِبل أعضاء في جمعية فن الطهو.

سيستقبل الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام الطهاة ذوي الشهرة العالمية، وجميع عشاق الحلويات. تتوفر تذاكر الحدث على موقع "بيليتكس".