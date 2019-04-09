نجمان من عروض دو سوليل يتألقان على مسرح إسطنبول

"فرانسيسكا غانيون" المغنية الرئيسية في العروض الموسيقية التي تقيمها شركة دو سوليل للعروض المسرحية، والتي اشتهرت لدى معجبيها بعرضها المميز "أليغريا"، سوف تقدم عرضاً غنائياً مع "رينيه دوبير"، الذي ألّف موسيقى عروض دو سوليل لسنوات عديدة، وذلك في قاعة "إش سانآت" للحفلات الموسيقية في 11 أبريل.

بدأت "غانيون" في دراسة الموسيقى والرقص في سن مبكرة، وتمكنت من تعلم التقنيات الصوتية والموسيقية بشكل مثالي، للأداء على المسرح، الذي سيكون بيتها الثاني لسنوات عديدة. وساعدها على ذلك أساتذة مثل "فيليب بارنت"، و"كريستيان سانت روش".

يعكس صوت "غانيون" شخصيتها وتراكم الجذور الحساسة والمتحركة والعميقة فيها. سافرت الفنانة الكندية المولد مع عروض دوسوليل عبر ثلاث قارات وكانت تتلقى ترحيباً حاراً من آلاف المعجبين كل ليلة. لقد شاهدها ما يقرب من 90 مليون متفرج حتى الآن.

"غانيون" بمهارة أدائها المثالي في عروض "أليغريا" و "بيلا" كانت بالفعل فنانة لا تُنسى، واستطاعت أن تعكس بمهارة ارتباطها غير المرئي مع منطقة البحر المتوسط ​​في أعمالها.

بألبوماتها القيمة مثل "هايبيرد" و "ميريديانو" وغيرها، تركت "غانيون" علامة أنيقة للغاية على عروض شركة "دوسوليل".

"دوبير" الذي لحّن العروض الموسيقية الهامة على مدى فترة طويلة، قام بتأليف مقطوعات مهمة مع "بينيوت جوتراس"، و"فيولين كورادي" وغيرهم من الملحنين. ابتكر دوبير عالماً موسيقياً فريدًا لـ "دوسوليل" مع طبيعة غنائية وتأثيرات عرقية في مؤلفاته.

ستقوم "غانيون" و"دوبير" بمشاركة الأداء في قاعة "إش سانآت" مع فرقة "سيمبليس سترينغ" الرباعية، إحدى أكثر الفرق الموسيقية نجاحاً في تركيا، وفنانة الأكورديون "ناتالي بيرجيرون".

من المؤكد أن هذه الليلة ستوفر للجمهور تجربة لا تُنسى، لأنهم سيستمتعون بمشاهدة صداقة طويلة الأمد وأكثر الأعمال روعةً في عروض" دو سوليل".