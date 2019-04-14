مشاركة واسعة بمهرجان "الجري الملون" بولاية إزمير التركية

احتضنت ولاية إزمير، غربي تركيا، الأحد، فعاليات مهرجان "الجري الملون"، والذي شهد مشاركة واسعة.



ونظمت فعاليات المهرجان، بالتعاون مع "جمعية التضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة"، ولاقت إقبالاً كبيراً من المشاركين من ذوي ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتبلغ مسافة الجري في إطار المهرجان 5 كيلومترات، ويتم خلاله رش مسحوق بألوان مختلفة على المشاركين الذين ارتدوا قمصانا بيضاء.



ونظمت في إطار المهرجان فعاليات للرقص والموسيقى.



وأعرب "سلين دكمين أوغلو"، مشارك في فعاليات المهرجان، عن سعادته الكبيرة وقضائه وقتا ممتعا.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول بلد ينظم مهرجان "الجري الملون" ومنها انتشر في العديد بلدان العالم.



