بمناسبة اقتراب شهر رمضان.. أسبوع الأزياء المحتشمة الثاني ينعقد في إسطنبول

تنمو صناعة الأزياء المحتشمة بسرعة وقد برزت أسماء لامعة لمصممين جدد في العالم من خلال عروض الأزياء والموضة الدولية التي تجري في جميع أنحاء العالم.

بعد مرور ثلاث سنوات على استضافة أسبوع الموضة المحتشمة الأول على الإطلاق، تستعد إسطنبول لاستضافة أسبوع الموضة المحتشمة العالمي مجدداً، وهو أكبر حدث للأزياء مخصص للملابس البسيطة المحتشمة، في نهاية هذا الأسبوع.

العرض الأول لهذا الحدث المذهل أقيم في إسطنبول العاصمة الثقافية لتركيا، في مايو 2016، فكان منصة وصل بين القارات تمكّن المصممون، عبرها، وأصحاب العلامات التجارية والشخصيات المؤثرة والمستهلكون من الالتقاء معاً، للاطلاع على أحدث اتجاهات الموضة، وتبادل الأفكار حول هذه الصناعة.

بعد ظهورها في إسطنبول، سرت عدوى الموضة الجديدة إلى وجهات دولية متعددة، بما في ذلك لندن عام 2017، ودبي عام 2017، وجاكرتا عام 2018. وسيعود أسبوع الموضة المحتشمة إلى "مسقط رأسه" هذا الربيع.

برعاية وتنظيم بوابة الأزياء الجاهزة "موضة نيسا دوت كوم"، سينطلق أسبوع الموضة المحتشمة في مركز زورلو/إسطنبول في 20 أبريل.

وسيشهد هذا الحدث يومين من العروض، بالإضافة إلى محادثات مع هيئات صناعية وشخصيات عالمية ملهمة، وستقوم أجنحة خاصة بتمثيل أبرز ماركات الأزياء التركية والعالمية المحتشمة، مما يجعل أسبوع الموضة المحتشمة المكان المثالي لاكتشاف الاتجاهات الجديدة في عالم الأزياء، بالإضافة إلى إمكانية التواصل والتسوق.

أسبوع الموضة المحتشمة في إسطنبول سيضم كبار المصممين المتخصصين من تركيا والعالم. في حين أن المصممين الأتراك "نيهان بيكر"، و"خليل غول"، و"مينيل أشك"، سيطرحون لأول مرة مجموعاتهم الرمضانية، وسترافقهم العلامة التجارية "Till We Cover" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والإماراتية "Rabia Z. Zargarpur" مع أحدث مجموعاتها.

ومع ذلك، فإن أبرز ما في هذا الأسبوع سيكون مشاركة أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب "حليمة عدن"، ومجموعة من الحجابات التي ابتكرتها بالتعاون مع "موضة نيسا". تتألف مجموعة حليمة عدن "موضة نيسا إكس" الحصرية من 27 قطعة، وهي ليست أول تعاون مع العارضة المشهورة "عدن" فحسب، ولكنها أيضاً أول مجموعة تحمل اسمها.

في معرض تعليقها على "العودة إلى الوطن" لأسبوع الموضة المحتشمة، قالت مديرة العلامة التجارية "موضة نيسا" السيدة "حواء كهرمان": "يسرنا أن نعيد أسبوع الموضة المحتشمة إلى مسقط رأسه في إسطنبول. الحدث الأول في عام 2016 لم يضع معياراً لمستقبل دولي فحسب، بل ألهم الكثير من الناس أيضاً، لدخول هذا القطاع الديناميكي والسريع النمو".

كما أكدت "كهرمان" على حقيقة أن إسطنبول هي المكان المثالي لعقد هذا الحدث، فهي تقع بين الشرق والغرب إضافة إلى كونها أحد أكبر أسواق الموضة في العالم.

وقالت إن إسطنبول "هي المكان المثالي لرؤية أحدث اتجاهات الموضة العالمية المحتشمة، وأنسب مكان كي يكشف المصممون عن مجموعاتهم الرمضانية لعام 2019. إنه حدث لا ينبغي تفويته من قبل المهتمين بالموضة المحتشمة".

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى واحدة من أكبر أحداث الموضة في العام، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للحدث www.modanisafashionweek.com