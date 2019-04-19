المؤتمر الدولي الـ11 لعلوم الصيدلة والأدوية النفسية ينعقد في أنطاليا

انطلقت في مدينة أنطاليا أمس فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لعلوم الصيدلة والأدوية النفسية، بمشاركة أكثر من 1100 طبيب من 30 دولة.

وينظم المؤتمر برعاية جمعية علوم الأدوية النفسية التركية، تحت عنوان "علم النفس العصبي: تحديات ووعود".

وأوضح نائب رئيس المؤتمر البروفيسور مجاهد أوزتورك، أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات العلمية في مجال الأدوية النفسية والحلول العلمية للأطباء النفسيين وعلماء الصيدلة وعلماء الأعصاب.

وأضاف أوزتورك أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاكتئاب وانفصام الشخصية ومرض التوحد وغيرها من الأمراض النفسية.

ويمتد المؤتمر حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري، في فندق "رويال ستار" في أنطاليا.