مهرجان "أشياء مستعملة" يبعث الحياة في كل قديم

سيتم تنظيم مهرجان إسطنبول العاشر للأشياء المستعملة، في 2 و 3 يونيو في كيليوس المعروفة أيضاً بقرية الرمال- قرية تقع في منطقة ساريير في اسطنبول، وهي منتجع ساحلي معروف على ساحل البحر الأسود من الجانب الأوروبي، وتشتهر بجمال شواطئها. يقام المهرجان تحت شعار "لا ترمها بعيداً، أعد استخدامها ... قلل الاستهلاك، وكن سعيداً".

في عالم يحكم فيه الاستهلاك حياتنا، يهدف مهرجان إسطنبول للأشياء المستعملة، إلى تشجيع الناس على إعادة استخدام الأشياء الموجودة بالفعل، وإعادة تصميمها وتأهيلها لاستخدامات جديدة. بمشاركة متطوعين محليين بالإضافة إلى منظمات غير حكومية، سيضم المهرجان 250 منصة عرض مختلفة.

يرمي المهرجان أيضاً إلى زيادة الوعي حول بصمة الكربون التي نتركها على كوكبنا. إن منطقة المهرجان المحاطة بالأشجار ستمكن المشاركين من شراء سلع فريدة بأسعار منافسة. مع العديد من الأنشطة والمفاجآت، سيتمكن الناس من قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. طوال المهرجان ستنعش الموسيقى الحية أرواح الزائرين والضيوف.

المهرجان مجاني ويدعو جميع سكان إسطنبول إلى بث حياة جديدة في الأشياء المعمرة!